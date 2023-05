x x

CISLAGO – Gli Amici dell’Infanzia rinnovano il tradizionale appuntamento con Happiness – Nel Paese dei Bimbi in Festa, tra musica, giochi, spettacoli e buona cucina, per un appuntamento speciale, che celebra i 120 anni dalla nascita della scuola dell’Infanzia.

Con un team di oltre settanta volontari che lavoreranno ininterrottamente per giorni, l’Associazione Amici dell’Infanzia si prepara a tingere di blu Cislago e a mettere nuovamente al centro i bambini, con “Happiness 2023 – C’era una volta…Oggi” in una particolare e suggestiva ambientazione che richiama l’arte contadina.

Spettacoli, giochi, attività, sorprese e laboratori saranno dunque protagonisti della tradizionale kermesse di due giorni dedicata all’infanzia e alle famiglie, ambientata nell’area festa della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia, in Piazza E. Toti a Cislago, dove albergheranno colori, allegria, musica, ottimo cibo e divertimento assicurato per tutte le età. Tra le iniziative in programma, tutte ad ingresso libero e gratuito, apriranno la manifestazione, sabato pomeriggio, il tradizionale luna park artigianale e i laboratori per i bambini.

Per gli amanti della buona musica, sempre sabato alle 21, saliranno sul palco gli “Abba Fever” per un fantastico tributo al celebre gruppo svedese. Domenica 28, tra giochi e sorprese di bolle di sapone giganti, alle ore 17.00, i fantastici burattini di Andrea Anzani, regaleranno divertimento assicurato a tutti i bambini, con “Il pipistrello Tobia è arrivato in fattoria”.

Non mancheranno le emozioni e lo stupore con il performer d’arte, vincitore della prima edizione di Italia’s Got Talent, Fabrizio Vendramin, che andrà in scena alle 18.45. Alle 20.30, a conclusione della manifestazione, sarà la volta del gruppo The funky machine un mix di energia, simpatia e coinvolgimento, per uno spettacolo musicale che spazia dai classici degli anni ’70 fino ai più recenti successi di musica pop e dance, in una fantastica esibizione di brani LIVE. I bambini della scuola dell’Infanzia saranno invece protagonisti indiscussi, domenica alle ore 14.45 in Piazza E. Toti, con le loro “Espressioni Musico Gestuali”.

Inoltre, sarà allestita una bellissima mostra fotografica dei ricordi della scuola dell’Infanzia, che regalerà certamente tante emozioni a chi saprà riconoscersi, tra i bambini che hanno frequentato la struttura scolastica.Tantissime le prenotazioni già ricevute per la cena nelle due serate di festa, con la buona cucina de “La Locanda Contadina” dove, regina incontrastata della festa sarà l’immancabile salamella, che accompagnerà i piatti della tradizione contadina.

Per informazioni e prenotazioni: 3490921774 o [email protected]

Aggiornamenti e programma completo sulla pagina Facebook e Instagram Amici dell’Infanzia Cislago.