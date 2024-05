Basket

SARONNO – Stasera al palaronchi di via Colombo gara 1 (si gioca al meglio delle tre) della finale del campionato di serie B Interregionale, Az Robur Saronno-Cecina. Si inizia alle 21, per chi ha il biglietto (casse chiuse, è tutto esaurito) l‘invito ad arrivare in buon anticipo; per chi non ha il biglietto la possibilità di vedere la partita nel giardino del centro Ronchi su maxischermo.

A tutti, da parte della società roburina, l’invito ad indossare una maglietta bianca o azzurra, i colori del club.

Viabilità – Ricordiamo agli avventori del centro Ronchi che la città di Saronno nella giornata di oggi ospita il Running Day dunque alcune strade saranno inaccessibili. È consigliato raggiungere il palazzetto transitando per via Bellavita e usufruendo del parcheggio di via Don Vittorio Volpi.

Play by play – Su ilSaronno verrà proposta dalle 20 la cronaca play by play del pre-gara e poi dell’incontro; a seguire le interviste.

Diretta televisiva– La partita sarà trasmessa in diretta video sulla pagina Facebook di Radio 675. Al bar esterno del centro Ronchi sarà allestito uno schermo per la visione del match.

Accessi al palazzetto – I biglietti sono stati esauriti in prevendita. Chiunque non sia fornito di voucher, biglietto o accredito, una volta raggiunta la capienza massima, non potrà accedere all’evento. I minori devono essere accompagnati da un adulto con regolare titolo d’ingresso.

