Basket

SARONNO – La finale di basket dei playoff di serie B Interregionale fra Az Robur Saronno e Cecina ha fatto il tutto esaurito al Palaronchi e pure il record di ascolti: la gara, vinta dai saronnesi che ora dunque volano in serie B Nazionale, è stata trasmessa in diretta streaming, sabato sera, sul proprio canale Facebook dell’emittente toscana Radio 675, che ha seguito tutti gli incontri di questa serie di finale in casa e fuori.

E la “bella” dello scorso fine settimana è stata proprio da record, con 10.900 visualizzazioni. “10.900 grazie a tutti i tifosi di Cecina e Saronno – scrivono i responsabili di Radio 675 – Tutto questo fa bene allo sport del basket. Grazie ai giocatori di Cecina e Saronno che hanno lottato sino alla fine”. Per Cecina l’annata non è finita, resta in posto libero nella B Nazionale della prossima stagione e per occuparlo i toscano ora sfideranno Fidenza, ieri sera uscita sconfitta alla bella dall’altra finale del centronord, contro Bergamo.

11062024