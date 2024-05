Città

SARONNO – Passaggi frequenti, sguardo attenti ad ogni singolo movimento e alle novità. Sono le caratteristiche con accomunano gli umarell che seguono i cantieri aperti in centro e la volpe che da qualche tempo scorrazza all’interno dell’ex Isotta Fraschini.

Nella grande area dismessa tra via Varese e viale Lombardia sono in corso interventi di bonifica dei terreni, svolti con operazione anche direttamente in loco per ridurre al minimo l’impatto ambientale, ma la volpe non è per niente spaventata o preoccupata. Anzi sono frequenti gli avvistamenti da parte chi opera all’interno dell’area dismessa.

A breve però potrebbe fare capolino anche durante le visite guidate. La proprietà tramite il proprio spazio su Facebook ha fatto sapere che a breve si riapriranno le porte dell’area dismessa. Lo scorso autunno era stato lo stesso Beppe Gorla, numero uno della società Saronno città dei beni comuni, a presentare in un evento pubblico l’intenzione ad aprire il prima possibile l’area dismessa a scolaresche e cittadini ma anche per eventi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti