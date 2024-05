ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – L’anno scolastico 2023-24 volge ormai al termine e anche gli appuntamenti promossi dall’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella sono alle battute finali. La scorsa settimana, lunedì 13 e mercoledì 15 maggio, è stata la volta dei due plessi della scuola dell’infanzia, rispettivamente la Collodi e la Montessori, ad ospitare i volontari in tuta rosso-blu insieme ad un’agente del comando polizia locale caronnese e il loro ormai famoso tappetone, la “Risk Road”, che è stato percorso in questi anni da tanti studenti delle scuole di Caronno e dintorni.

Protagonisti i “grandi”, quasi pronti a spiccare il volo verso la scuola primaria. Il tema proposto, l’educazione stradale: una prima parte teorica per imparare a riconoscere i principali cartelli stradali, distinguendoli per forma, colore e ed eventuale disegno riportato al suo interno, oltre a richiamare alcune regole di comportamento, valide anche, e soprattutto, per pedoni e ciclisti (imparare ad esempio ad attraversare la strada, utilizzando sempre le strisce pedonali e la regola dei “quattro sguardi”).

A seguire la pratica: alcuni minuti, suddivisi in piccoli gruppi, sul tappetone, percorrendolo in veste di pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, con l’indicazione di rispettare le regole dettate dalla segnaletica disposta sul percorso dai volontari Anc. Ulteriore prova uno slalom fra i birilli, fermandosi allo stop, osservando da ambo le parti per accertarsi che non stesse provenendo altro mezzo e, infine, impegnare una rotatoria (debitamente segnalata) nel corretto senso di marcia (antiorario).

Al termine degli incontri la consegna della “patente” e dell’attestato di buon cittadino; tanta partecipazione, entusiasmo ed effervescenza da parte dei piccoli corsisti, culminata mercoledì pomeriggio con l’invio all’Anc di alcuni disegni che i bimbi stessi hanno realizzato subito dopo l’incontro.

Un segno tangibile, quanto semplice e spontaneo, per esprimere senza giri di parole l’apprezzamento per l’attività svolta con gli amici più grandi, vestiti con quelle tute appariscenti che attirano attenzione e rispetto, ma non paura, come è giusto che sia.

L’ennesimo feedback positivo, che è poi il miglior riconoscimento per chi dedica ore di impegno e preparazione per rendere appassionanti gli incontri che, di anno in anno, hanno costruito un rapporto di collaborazione molto importante ed efficace con la direzione scolastica caronnese.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto dell’evento)

