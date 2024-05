Città

SARONNO – Sono stati il presidente di Saronno Servizi spa Pietro Insinnamo e l’assessore comunale al Bilancio Domenico D’Amato ad inaugurare stamattina, sabato 25 maggio, la nuova colonnina di ricarica per auto elettriche in via Miola, nel parcheggio riservato ai dipendenti.

Si tratta di una sperimentazione portata avanti dalla società Saronno Servizi, con il supporto del partner tecnico Centro Car Cazzaro, pensata per lanciare un nuovo sviluppo ed un nuovo servizio in città.

Ormai da anni come un vero precursore dei tempi la società usa auto elettriche ricaricate con gli impianti di autoproduzione di cui è dotata la piscina. Ne è un esempio il servizio di affissione manifesti che si “sposta” in città solo in modo elettrico.

Ora per la prima volta, grazie a questo servizio, ci sarà l’opportunità per gli utenti dell’impianto di via Miola, sia gli abbonati sia chi nuota solo in quel momento, di ricaricare, previa prenotazione, la propria auto in piscina. La colonnina si trova nell’area riservata ai dipendenti.

Per valutare e lanciare il servizio è stato previsto un prezzo particolarmente competitivo rispetto a quello presente sul mercato. Ossia la ricarica avrà un costo di € 0.50 al kW.

