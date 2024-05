Città

UBOLDO – Con una breve nota condivisa su Facebook l’associazione Eco ’90 risponde alle curiosità di chi negli ultimi giorni ha notato moltiplicarsi negli alberi del Saronnese gli infestanti anelli bianchi.

“Diversi cittadini ci hanno chiesto informazioni in merito a queste “strane presenze” su parecchi alberi nel nostro comune. Si tratta di Takahashia japonica, una cocciniglia di origine asiatica che può parassitare diverse essenze tra cui aceri, carpini, olmi e liquidambar.

Non è pericolosa per l’uomo o gli animali ma, se in numero elevato può causare il disseccamento dei rami. Gli anelli bianchi che vediamo, sono gli ovisacchi che racchiudono migliaia di uova. La lotta a questo parassita è al momento difficile perché poco conosciuto, e si limita in genere al taglio dei rami più colpiti.

Noi possiamo contribuire al suo controllo, segnalandone la presenza al Servizio Fitosanitario regionale, tramite l’app FitoDetective o scrivendo a [email protected]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti