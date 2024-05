iltra2

TRADATE – Tanta gente alla “Domenica verde” che si è tenuta nello scorso fine settimana: molti cittadini si sono prestati nelle veste di volontari per la pulizia delle zone cittadine dove erano stati abbandonati rifiuti di vario genere.

Sono stati riempiti molti sacchi, pieni di immondizia e che sono stati destinati ora ad un corretto smaltimento, a cura della nettezza urbana. Per tutti, al termine di molto lavoro, non è un mancato un rinfresco e la possibilità di socializzare con gli altri cittadini che si sono resi disponibili per darsi da fare nella pulizia del territorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti (foto: tanta gente alla pulizia del verde, iniziativa che si è svolta la scorso fine settimana a Tradate. Immagine dai social)

28052024