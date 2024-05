Sport

SARONNO – Nello scorso weekend, sabato 25 e domenica 26 maggio, Alice Maiocchi, atleta saronnese di enduro Mtb, si è piazzata al secondo posto al termine della gara tenutasi a campo ligure e valida per il campionato nazionale 4 Enduro e per quello italiano Ies Italian enduro series.

Nonostante la condizione fisica non fosse al cento per cento, l’atleta Saronnese ha chiuso la prima ps in terza posizione. La risalita per raggiungere ps 2 è stata lunga; alla partenza le condizioni fisiche dell’atleta non erano ancora buone.

Ripartita per ps 2, ad attenderla c’erano dieci minuti di discesa con rilanci, ripidi e rocce; in questo difficile percorso, l’atleta cade in una curva disarcionata dalla sua bici cadendo di petto, ma questo non la ferma risalta in sella determinata e all’arrivo segna il primo tempo di categoria per quella discesa.

Chiude così in seconda posizione una bellissima gara su discese molto faticose. A questo risultato si aggiunge quello di Oasi Zegna il 27 e 28 aprile per la 4 Enduro gara nazionale dove sotto una pioggia forte e insistente si è piazzata al terzo posto. Ora, ad attenderla, ci sarà una pausa fino al 21 luglio prima dalla tappa di Santa Maria Maggiore in val Vigezzo.