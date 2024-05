Basket

SARONNO – In vista di gara 2 delle finali playoff, per la trasferta a Cecina dell’Az Robur Saronno, la società calcistica del Fbc Saronno si è resa disponibile ad aiutare la squadra roburina. Come già capitato anche con la compagine cittadina di softball, l’Inox Team Saronno, in occasione della loro recente trasferta a Parma, i biancocelesti si sono dimostrati ancora una volta pronti a collaborare con tutte le realtà sportive della città, mettendo a disposizione un loro pullmino di modo da permettere il trasferimento dei giocatori fino in Toscana.

Il direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio, sottolinea “l’importanza di mantenere ottimi rapporti di collaborazione con le altre realtà sportive cittadine, così da poter unire le forze e tutti insieme far progredire l’importanza delle società saronnesi”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

29052024