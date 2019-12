GERENZANO – Riapre oggi dalle 11 alle 12 lo “Sportello di ascolto carabiniere e cittadino” all’interno del Municipio in via Duca degli Abruzzi a Gerenzano. “Dal mese di ottobre l’Arma dei carabinieri ha attivato, in via sperimentale, presso il Comune di Gerenzano uno “Sportello di ascolto” dedicato a tutti i cittadini – viene ricordato in una nota dell’ente locale – L’obiettivo è quello di avere un rapporto sempre più stretto tra l’Arma e i cittadini, favorendo momenti di confronto e di ascolto, utili per scambiare informazioni, ricevere segnalazioni, discutere di vari temi. Lo sportello sarà attivo presso il nostro Comune per un’ora ogni due settimane alla presenza di un carabiniere. Il prossimo giorno di “Sportello di Ascolto” sarà venerdì 20 dalle 11 alle 12”

“Giorno ed orario dello sportello di ascolto potranno variare in base alle esigenze organizzative della caserma di Cislago – ricordano in Municipio – Nel prossimo anno si faranno le opportune valutazioni se proseguire nella sperimentazione di questo Sportello. Si ricorda che il numero unico per le emergenze è 112. A nome di tutti i gerenzanesi ringraziamo il capitano Pietro Laghezza della Compagnia di Saronno, il maresciallo maggiore Enzo Duma della caserma di Cislago e tutti i carabinieri, per la loro disponibilità concreta e per quanto quotidianamente fanno a beneficio di tutti noi”.

20122019