SARONNO – Insolito incidente alle porte della zona a traffico limitato: un pedone ubriaco ha colpito una macchina in transito. E’ successo giovedì sera intorno alle 18 nel cuore della città. I primi ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i passanti di via Verdi che hanno visto un 35enne marocchino residente regolarmente nel comprensorio camminare tra le auto incurante del pericolo e dei colpi di clacson. Così biascicando frasi sconnesse e trascinandosi è arrivato in via San Giuseppe dove si è seduto per terra giocando con il cane di una passante. Quindi, sempre stando alle ricostruzioni dei presenti, si è alzato e si è buttato all’indietro in mezzo alla strada finendo sulla fiancata di una Lancia Y di passaggio. La conducente si è subito fermata ed è scesa a vedere cosa fosse successo.

Lo straniero ha dato in escandescenza ma fortunatamente alcuni passanti sono intervenuti a sostegno della donna fino a quando non è arrivata la polizia locale seguita da un’ambulanza. Lo straniero è stato quindi portato al pronto soccorso per le cure del caso e soprattutto per smaltire la sbornia. Nessuna conseguenza per la conducente dell’utilitaria che a detta di tutti i presenti, ascoltati dai vigili non avrebbe potuto evitare l’uomo in nessuno modo. Fortunatamente procedeva ad una velocità molto ridotta e non ci sono state conseguenze ne per l’uomo ne per la vettura.

(foto archivio)

21122019