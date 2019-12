Domenica prenatalizia senza bancherelle, niente mercati straordinari a Saronno

SARONNO – Niente mercati straordinari a Saronno. La città degli amaretti accantona una delle sue più antiche tradizioni cittadini i mercanti straordinari del periodo natalizio.

Generalmente nel mese di dicembre le bancarelle vengono posizionate non solo nel tradizionale appuntamento infrasettimanale, il mercoledì ma anche le domeniche intorno a Natale per il mercato straordinario. Ma cos’è? E’ una possibilità prevista nel regolamento comunale di allestire un appuntamento ad hoc a ridosso delle festività natalizie. In passato ci sono sempre state delle richieste sia dalle associazioni di categoria sia dai singoli ambulanti. Il mercato straordinario viene fatto, generalmente, se ci sono almeno 20 banchi. Ad esempio nel 2017 venne fatto in via Griffanti (per una concomitanza con il mercatino della Proloco), ma quest’anno non c’è stata ne richiesta ne adesione. In fondo è comprensibile l’annata è stata decisamente dura per gli ambulanti per i disagi e i problemi provocati dal cantiere in piazza dei Mercanti e la successiva querelle a colpi di Tar con i dissidenti di via Monti che il Comune ha voluto spostare in piazza dei Mercanti. Poco entusiasmo e poca voglia di stare nella piazza di Saronno, insomma. Niente mercati straordinari dunque restano gli ultimi due appuntamenti del mercoledì che quest’anno cadono proprio il giorno di Natale e quello di Capodanno.

22122019