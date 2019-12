Maxi perdita idrica in via Varese: abitazioni senza acqua, traffico in tilt. Operai al lavoro

Maxi perdita idrica in via Varese: abitazioni senza acqua, traffico in tilt....

SARONNO – Emergenza idrica in via Varese con Saronno Servizi mobilitata per riparare una maxi perdita che ha lasciato senz’acqua alcune abitazioni e attività.

Il problema si è registrato oggi nella tarda mattinata di sabato 21 dicembre quando alcuni residenti hanno contattato la polizia locale e l’ex municipalizzata che si occupa della rete idrica per una maxi perdita all’altezza del civico 92.

Vista la gravità della situazione con un sopralluogo i tecnici hanno preso uomini e mezzi ed hanno iniziato gli scavi per le riparazioni. Sul posto traffico difficoltoso per mantenere libera la zona di cantiere.

Da Saronno Servizi spiegano che cali di pressione nell’erogazione dell’acqua ed uno stop del servizio saranno possibili nell’area a ridosso del cantiere. Solo qualche giorno fa gli operai di Saronno servizi hanno risolto a tempo di record una perdita alla rotonda tra via Varese e viale Lombardia che per la sua collocazione era particolarmente critica soprattutto per le ricadute per la circolazione.

(foto archivio)