Basket C Gold, Rovello espugna Cantù, Saronno doma Busto

CANTU’ – Finale di 2019 brillante per il Basket Rovello e la Imo Robur Saronno impegnate nel campionato di basket maschile serie C Gold; hanno giocato entrambe sabato.

“Lo avevamo detto che i ragazzi avrebbero giocato a testa altissima dando tutto fino alla fine.

Con coach Cilio e capitan Terraneo in tribuna hanno fatto anche di più.

Vorremmo aggiungere altro per commentare questa partita, ci viene solo da dire che sono stati commoventi e per Natale si sono regalati due punti stra-meritati” le parole dei dirigenti del club rovellese. In classifica Rovello è a metà, fra paradiso e inferno ovvero fra zona playoff e playout.

Team Abc Gorla Cantù-Basket Rovello 73-87

Brillante prova anche per la Imo Robur Saronno nel big match al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo: contro un’altra delle grandi del campionato, Busto Arsizio, una partita tiratissima e piena di emozioni che è finita 75-73 per i saronnesi del presidente Ezio Vaghi.

(foto: abbraccio finale dei giocatori del Basket Rovello dopo avere espugnato il palasport di Gorla Maggiore)

21122019