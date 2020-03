SARONNO – La stagione del basket è finita: la serie C Gold non verrà conclusa e poco fa è giunto ufficialmente il “rompete le righe”. “La stagione 2019-2020, almeno per i campionati regionali, è finita. Lo ha annunciato il presidente della Fip, Gianni Petrucci. Le priorità al momento sono altre ed era giusto fermarsi” dicono dalla Imo Robur Saronno una delle squadre di vertice della C Gold, nella quale milita anche il Basket Rovello. “Con la nostra C-Gold e con tutti i campionati ci rivediamo l’anno prossimo, ma non temete… la Imo Robur Basket Saronno sarà ancora e sempre protagonista!” rimarcano i dirigenti roburini.

La compagine saronnese era considerata come una delle “papabili” per il salto di categoria, ed al momento dello stop dei campionato e dell’annata agonistica per l’emergenza coronavirus veleggiata ai vertici della graduatoria del proprio girone. Gli amanti della pallacanestro, ed i tifosi di Saronno e Rovello, dovranno attendere la prossima stagione, per rivedere i propri beniamini sul parquet.

27032020