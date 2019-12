Calcio Promozione: nel recupero Uboldese brillante ma vince Gavirate

UBOLDO – È un gol di Maraschio nel finale di partita a decidere l’esito del recupero di Promozione, una sfida d’alta classifica che si è giocata al centro sportivo di via Manzoni a Uboldo fra Uboldese e Gavirate: 0-1 per gli ospiti. Nella Uboldese ha debuttato il difensore ex Fbc Giorgio Calizzi proveniente dalla Olimpia al mercato di dicembre.

“1 a 0 per il Gavirate! Usciamo sconfitti pur avendo fatto una ottima partita. Resta il fatto che siete una grande squadra. Adesso qualche giorno di riposo e poi si riprende più forti di prima. Buon Natale ragazzi” il commento dei dirigenti della Uboldese

L’Uboldese è scesa in campo con Giglio D., Calizzi, Bartuzzo, Fiore, Valenzano, Sponga, Besati, Maiorano, Giglio M., Di Dio, Arrigoni. A disposizione dell’allenatore Alberto Maestroni Buffoni, Masserini, De Milato, Alliata, Turconi, Gambino, Maggioni e Martucci. Il Gavirate ha risposto con Teseo, Massinari, Nyanzu, Esteri, Clerici, Cancelliere, Garri, Caon, Maraschio, Miele, Seno. A disposizione c’erano Jammeh, Scotti, Broggini, Testa, Montagner, Tartaglione, Bucci e Bertani. Allenatore Caon.

(foto: l’Uboldese in campo contro Gavirate)

