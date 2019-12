Botto alla vigilia di Natale in via Rezia a Saronno

SARONNO – Botto alla vigilia di Natale, è successo alle 21.30 al confine fra Saronno e Gerenzano. In viale Rezia un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo ed è andato a sbattere a bordo strada.

È stato dato l’allarme e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, e con loro è arrivata una ambulanza della Croce rossa italiana della sede di Saronno. Il guidatore del veicolo, rimasto contuso, è stato quindi soccorso mentre i militari dell’Arma hanno provveduto a deviare il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza, ed hanno quindi eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo.

(foto archivio: precedente intervento serale dei mezzi di soccorso nella zona per un incidente stradale)

24122019