LOMAZZO – Sono stati i militari della stazione Carabinieri di Lomazzo a dare esecuzione al provvedimento dell’ordine di applicazione della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Como nei confronti di un 29enne ucraino residente a Saronno per il reato di rapina a mano armata aggravata in concorso commessa nel mese di novembre scorso.

L’uomo, armato di una bottiglia rotta, aveva sottratto un farmaco nella farmacia di Cadorago, minacciando il dipendente da cui si era fatto consegnare un collirio e dandosi quindi alla fuga.

Le indagini sono partite immediatamente e nei giorni scorsi è stata data esecuzione alla sentenza e i militari di Lomazzo hanno proceduto alla notifica dell’ordinanza procedendo all’arresto e alla reclusione nel carcere di Busto Arsizio.

27122019