SARONNO – Sono rimasti bloccati sulla Grignetta nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre due giovani escursionisti, uno di Saronno e l’altro di Trieste, che hanno tentato di arrivare al rifugio Rosalba seguendo il sentiero attrezzato della Direttissima.

Nei pressi del Colle Valsecchi, i due giovani, probabilmente poco attrezzati per la salita, sono rimasti inchiodati e non sono riusciti più a proseguire il loro cammino. Da qui la richiesta di aiuto e l’invio dei soccorsi – una decina di tecnici inviati sul posto dalla Stazione di Lecco – che hanno raggiunto gli escursionisti e li hanno dotati di rampe, piccozze e lampade frontali, così da aiutarli a scendere: i due sono stati poi accompagnati a valle in sicurezza.

29122019