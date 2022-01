PAGNONA – “Si sono concluse poco prima di mezzogiorno le operazioni per il recupero del corpo del ragazzo ventunenne che ha perso la vita sul Monte Legnone“. Lo fa sapere da Pagnona, nel Lecchese, il Soccorso alpino della Lombardia.

Le operazioni di recupero della salma del saronnese Alessandro Bisi, sospese ieri pomeriggio a causa del forte maltempo dopo l’individuazione del corpo, erano ricominciate stamattina verso le 7.30. “Le condizioni meteorologiche hanno poi avuto un lieve miglioramento e questo ha permesso ai soccorritori di intervenire – riferiscono dal Soccorso alpini – Impegnati una quindicina di tecnici del Soccorso alpino lariano, Stazione di Valsassina-Valvarrone, i militari del Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza ed i bigili del fuoco. L’elicottero Drago dei pompieri ha recuperato il corpo e lo ha portato alla camera mortuaria di Introzzo, messa a disposizione dal Comune e dal sindaco. Il prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha seguito con interesse le operazioni e ha contattato personalmente i familiari e i soccorritori”.

(foto e video: i soccorritori impegnati nell’operazione di recupero della salma sul monte Legnone)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

06012022