VALSASSINA – Da oggi pomeriggio, martedì 4 gennaio, è in corso un’operazione di ricerca nella zona del Monte Legnone in Valsassina, provincia di Lecco. Si sta cercando, comunica il Soccorso alpino della Lombardia, “di un ragazzo di 21 anni di Saronno che ieri era uscito per un’escursione. Aveva anticipato che sarebbe rimasto fuori a dormire e che sarebbe tornato oggi. Il mancato rientro però ha preoccupato i familiari, che hanno chiesto aiuto”.

Dal pomeriggio il Soccorso alpino (XIX Delegazione Lariana, Stazione di Valsassina-Valvarrone, con una ventina di tecnici), il Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza di Sondrio e i vigili del fuoco stanno battendo la zona. Gli elicotteri non possono operare, al momento, per il maltempo e per la presenza di nebbia che riduce la visibilità. Le squadre intanto stanno andando avanti con le ricerche che proseguiranno quindi per tutta la notte.

(foto: ricerche in corso in Valsassina a cura del Soccorso alpino della Lombardia)

04012022