Gelo in aula Vanelli

SARONNO – Sabato 28 dicembre, ore 17, aula Vanelli, convocato il consiglio comunale, l’ultimo bilancio di previsione dell’amministrazione Fagioli.

Ad accogliere amministrazione, consiglio e pubblico sono temperature polari, tanto da costringere tutti a restare intabarrati in sciarpe e cappotti, qualcuno, forse più previdente, addirittura è ricorso ad un giubbetto riscaldato.

Il meteo parlava da tempo dell’abbassamento delle temperature, portandole più vicine a quelle tipiche del periodo invernale, ma non è l’arrivo del generale inverno ad essere responsabile della glaciazione dell’aula consiliare.

Non è nemmeno stato il clima politico, teso per via dell’argomento – il bilancio previsionale – nè le polemiche politiche riguardanti la scelta della data del 28 dicembre.

Tutta la colpa sembra essere riconducibile alla mancata programmazione del timer della caldaia. Durante il quinquennio di Fagioli non è la prima volta che la cronaca riporta di problemi con climatizzazione (in estate) e riscaldamento (in inverno) della grande sala comunale, tanto che l’amministrazione ha più volte detto di aver fermato gli sbalzi del termometro consiliare. Neanche il tempo di sincerarsene, e subito il gelo si è ripresentato, puntuale come secondo previsioni meteorologiche.

Nonostante gli sforzi del personale comunale, tutti i presenti sono rimasti avvolti nei cappotti fino a tarda sera quando, concluso il deliberato, il capogruppo della Lega, Angelo Veronesi, chiedeva la sospensione di non proseguire con la discussione delle due mozioni proprio tenendo conto del freddo patito soprattutto nella prima parte della serata.

Al conteggio de ilsaronno.it caldaia batte comune 3-0.

(foto presa dalla pagina facebook del comune di Saronno)

30122019