COGLIATE – Le festività di fine-inizio anno sono state l’occasione, per l’Amministrazione civica di Cogliate, di portare a termine una serie di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. “È stata completamente sostituita la caldaia delle scuole elementari – riepiloga il sindaco, Andrea Basilico – Un intervento che permetterà un importante risparmio energetico a fronte di un investimento di circa 100 mila euro ma che inciderà sulle casse comunali per soli 15 mila euro grazie ai fondi reperiti da Ministero e Gse. Si prevede un rientro dell’investimento molto rapido!”

Prosegue Basilico: “Sono in atto delle importanti potature nei plessi scolastici per mettere in sicurezza molto alberi che non venivano potati da anni e abbattendone alcuni molto pericolosi. Sono stati inoltre riverniciati molti dissuasori urbani su altri si interverrà a breve. È stata completata l’intera asfaltatura di via Adige, posticipata più volte a causa del maltempo e stanno procedendo i lavori di “Open fiber” per la posa della fibra ottica, che sono notevolmente in ritardo. Previsione di ultimazione lavori a fine febbraio”.

05012020