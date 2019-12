SARONNO – A Saronno ed Uboldo per capodanno si va a teatro, con gli spettacoli che si tengono nelle rispettive sale; per il resto in zona ci si affida soprattutto all’iniziativa “privata” per rendere indimenticabile le ultime ore del 2019 e le prime del 2020. Ci si è affidati, anche quest’anno, soprattutto alla fantasia di gruppi d’amici e famiglie, si festeggerà il capodanno soprattutto nelle case.

Ma per chi cerca qualcosa “alla grande”, nella folla e “last minute”, oltre che gratis, a non troppa distanza le proposte non mancano. Per molti anche saronnesi l’appuntamento è con il Capodanno 2020 in musica in piazza Duomo a Milano; si inizia già alle 20 con il dj set ed alle 21 il via dei concerti, con Myss Keta, Coma Cose, Lo Stato sociale.

A Como ci sarà come sempre il pienone nel centro storico per assistere allo spettacolo di fuochi d’artificio; per vederli l’ideale è posizionarsi sul lungo-lago oppure in piazza Cavour e dintorni. Prevista, sino alle 3, anche tanta musica.

A Lugano nella vicina Svizzera, festeggiamenti con musica ed eventi sono previsti in piazza Riforma e dintorni.

A Legnano l’1 gennaio, fuochi d’artificio sulle sponde del fiume Olona, con inizio degli eventi sino alle 19.

31122019