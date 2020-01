Persi e trovati: macchè accalappiacani, c’è Facebook!

SARONNO / TURATE – Altro che l’accalappiacani, c’è Facebook! Sui gruppi del più popolare social network si susseguono, anzi sono diventate la norma, le segnalazioni con relativa foto dell’interessato, di cani e gatti, o altri animali domestici scomparsi. Obiettivo, tramite il passaparola virtuale quello di ritrovarli, o ritrovare i loro proprietari. E generalmente finisce proprio così: insomma, Facebook da questo punto di vista, anche in zona, si sta rivelando davvero utilissimo, con gli amanti degli animali che non si tirano mai indietro.

L’ultimo caso è freschissimo, proprio di queste ore: un cagnolino bianco e nero avvistato nella zona di via Ugo Foscolo a Turate nel vicino comasco. Fotografia, l’appello su Facebook ed il proprietario è stato ritrovato da chi si stava temporaneamente prendendo cura del cagnolino. Insomma, anche stavolta non è mancato il lieto fine, come in molti, anzi moltissimi altri casi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

(foto: il cagnolino avvistato e segnalato a Turate)

