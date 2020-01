GERENZANO – Un furto riuscito ed uno tentato nella zona della periferia via Risorgimento di Gerenzano: l’altra sera attorno alle 20 gli sconosciuti sono entrati in una abitazione a caccia di denaro oppure gioielli, sarebbero riuscito ad asportare alcuni ori. Per poi tornare in azione nelle vicinanze meno di un’ora dopo: in questo caso sono stati sorpresi dai padroni di casa nel giardino di una villetta. Due persone, che appena visti hanno rinunciato all’impresa, hanno scavalcato la recinzione verso l’esterno e si sono dileguati.

L’accaduto è stato segnalati ai carabinieri, sul posto è accorsa una pattuglia che ha effettuato ricerche dei fuggiaschi – si sarebbe trattato di due ragazzi – che d’altra parte non sono stati trovati. Sempre alla periferia gerenzanese nel recente passato si sono già verificati altri episodi di questo genere. Una serie di episodi riguardo ai quali sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

04012020