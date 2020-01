SARONNO – Al volante di una Giulietta intestata ad un prestanome ha provato a scappare di fronte all’alt della polizia locale ma è stato preso. Motivo della fuga? Forse il fatto che in tasca avesse diverse dosi di cocaina.

Il fatto è successo nel pomeriggio dell’altro giorno: alle 17 l’Alfa Romeo Giulietta è “incappata” nelle telecamere di controllo poste ai varchi della città che hanno inviato una segnalazione alla pattuglia della polizia locale presente a poca distanza. Il mezzo risultava infatti intestato ad un romeno senza patente, e che sarebbe proprietario di ben 110 vetture. La pattuglia ha intimato l’alt alla Giulietta mentre percorreva via Sampietro. Il guidatore, solo nell’abitacolo, ha tentato di scappare. Si è infilato però in una via senza uscita finendo per essere bloccato dalla pattuglia. Il conducente allora è sceso ed ha provato a scappare a piedi, strattonando i vigili. E’ stato arrestato per resistenza ed anche per la droga, perchè dimenandosi ha fatto cadere di tasca alcuni involucri, dentro c’era lo stupefacente, nove grammi e mezzo la cocaina recuperata mentre una piccola quantità è andata dispersa sull’asfalto. Il nordafricano, un 44enne abitante a Milano, deve quindi rispondere anche di detenzione ai fini dello spaccio.

04012020