MISINTO – Primo in classifica dopo un girone di andata in crescendo, il Misinto 1971 lancia adesso la campagna di tesseramento 2019-2020, aperta a tutti. “Diventa socio ed entra anche tu nella grande famiglia biancoverde – l’appello lanciato da parte dei dirigenti del club calcistico misintese – La nostra società informa che da domenica 5 gennaio parte infatti ufficialmente la campagna di tesseramento. L’invito è a rinnovare oppire diventare nuovo socio sostenitore: ora più che mai serve il contributo di tutti”. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare il Misinto 1971 tramite la propria pagina Facebook.

Ecco la classifica del campionato di Terza categoria, che ora sta osservando la pausa di metà stagione: Misinto 1971 30 punti, Giussano 26, Dal Pozzo 22, Brioschese, Verano e Assese 21, Oratorio Figino 19, Cogliatese e Cm 2004 18, Unione sportiva Olympic 9, Inverigo 7, Monguzzo e Carugo Academy 3 punti.

(foto: un giocatore del Misinto 1971 in azione. La società è pronta a continuare ad inseguire il sogno del salto di categoria)

05012020