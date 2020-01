ROVELLO PORRO – Il Basket Rovello non è riuscito a sovvertire i pronostici, nella partita giocata nel tardo pomeriggio di sabato al palasport di largo dello Sport a Rovello Porro: contro la corazzata Aurora Desio è finita 84-71 a favore dei brianzoli. Avvio equilibrato (18-19) ed al riposo si fa con un divario minimo (37-40). Ma nel proseguo gli ospiti prendono progressivamente il largo (57-66 e 71-84). Fra i singoli, nel Rovello 18 punti per Bosa, 13 per Villa, 11 a testa Romei Longhena e Barbisan. Nell’Aurora mattatori Gallazzi (18), De Bettin (16) e Zeneli (16).

Nelle altre gare di sabato della 14′ giornata del campionato di pallacanestro maschile serie C Gold, Lissone-Fortitudo Busnago 96-89 e 7 Laghi Gazzada-Alluminio Baj Arcisate 73-55. Domenica Hydrotherm Busto Arsizio-Gallarate, Carpe Diem Calolzio-Imo Robur Saronno, Virtus Cermenate-Team Abc Cantù, Legnano Knights-Nervianese. Classifica: Lissone 22 punti, Gallarate, Imo Robur Saronno e Hydrotherm Busto Arsizio 20, Aurora Desio 18, Team Battaglia 16, Legnano e Rovello 12, Nervianese, 7 Laghi e Cantù 10, Cermenate e Busnago 6, Arcisate 4, Carpe Diem 2.

