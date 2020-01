Brrr che freddo nella Saronno diventata bianca

SARONNO – Brrr che freddo a Saronno e dintorni: questa mattina i cittadini si sono svegliato con strade e marciapiedi imbiancati. Niente neve, ma la classifica “gelata” invernale, che ha ammantato pure i tetti di molte abitazioni, aree verdi ed alberi. Ed il freddo, qualche grado sopra lo zero, è rimasto tale almeno sino a metà mattina, mentre poi un tiepido sole ha fato alzare il mercurio del termometro. In mattinata anche il fenomeno della caduta di piccole gocce gelate.

Cosa attende i saronnesi nella serata odierna e domani? Dai -3 della mattina ai 7 gradi toccati nel pomeriggio per scendere agli attesi 2 gradi della sera ed i -2 della notte. Dunque, ancora sotto zero: c’è da attendersi che giovedì ci sarà ancora molto “bianco” in giro per Saronno e dintorni. Giovedì in giornata, pomeriggio massime in salita sino a 8 gradi, in serata sono previsti annuvolamenti con temperature dunque più elevate, non sotto i 3 gradi anche di notte.

