Week-end: le canzoni di Francesco Baccini a teatro

SARONNO/SARONNESE – Questo fine settimana ampia scelta di appuntamenti: dalla storica rievocazione storica di sant’Antonio al teatro, in particolare vi segnaliamo il concerto di questa sera del cantautore genovese Francesco Baccini al teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Venerdì 10 Gennaio

Cislago – Dalle 20.30, all’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via Stazione, il comitato genitori dell’istituto comprensivo statale organizza la conferenza “Oltre il talento” con l’esperta Giuditta Tanzarella, life and business coach che tratterà di come riconoscere e sviluppare i propri talenti. L’ingresso libero e l’evento particolarmente indicato per gli studenti delle scuola secondaria di primo grado. Info al sito www.comune.cislago.va.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, “Francesco Baccini” in concerto (in foto). Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Origgio – A lle 21, nella location storica di villa Borletti di via Dante 63, Giovanni Borroni, dell’università Bicocca di Milano, racconterà la storia di alcuni dei nostri principali elementi nutritivi. www.comune.origgio.va.it L’ingresso è libero e per informazioni

Rescaldina – Alle 21, all’auditorium comunale di via Matteotti 6, cineforum stagione 2019,2020 con la proiezione del film “Bohemian rhapsody”, pellicola vincitrice di quattro oscar. L’ingresso è gratuito e per maggiori informazioni sito internet www.comune.rescaldina.mi.it.

Sabato 11 Gennaio

Rovello Porro – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante, la compagnia teatro “Entrata di sicurezza” propone lo spettacolo “Un ragazzo di campagna” di Peppino De Filippo per la regia di Sergio Farioli. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Quartet” con Cochi Ponzoni ed Erika Blank per la regia di Patrick Rossi Gastaldi, domenica replica alle 15.30. Informazioni al numero 0296702127.

Sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 Gennaio

Saronno – Torna la rievocazione storica di sant’Antonio arrivata alla sua 13° edizione con animazione del “Borgo contadino”, corteo storico, piatti della tradizione, giochi antichi, spettacolo pirotecnico ed esibizioni di gruppi folkloristici. Per conoscere il programma completo consultare il sito internet www.santantoniosaronno.it.

Domenica 12 Gennaio

Ceriano Laghetto – Alle 15, all’oratorio di piazza san Vittore 1, premiazione del concorso “Un Presepe con voi”, a seguire rinfresco e tombolata. Maggiori informazioni alla mail cerianoinfesta@zoho.com.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a info@ilsaronno.it e lo aggiungeremo subito.

10012019