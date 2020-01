Basket C Gold, Rovello staccato a Nerviano

ROVELLO PORRO – “Finisce con una sconfitta il girone d’andata.. Bene i primi due quarti poi le nostre stelle han smesso di brillare! Pronti a sostenere i nostri ragazzi sabato 18 con la prima di ritorno”: così i dirigenti del Basket Rovello che nel tardo pomeriggio domenicale ha giocato in trasferta contro la Nervianese. E’ finita 73-50 per i milanesi, con parziali di 13-17, 30-31 e 58-42.

Si è giocato per la quindicesima giornata del campionato di pallacanestro maschile serie C Gold, alla palestra di via Da Vinci a Nerviano: per quanto riguarda i singoli, nel Rovello in doppia cifra solo Barbisan con 12 punti e Bosa con 10; mattatore dell’incontro il nervianese Nuclich, autore di ben 27 punti; 13 ne ha realizzati il suo compagno di squadra Spera. Classifica: Imo Robur Saronno, Hydrotherm Busto Arsizio e Lissone 24 punti, Gallarate 20, Aurora Desio e Team Battaglia 18, Legnano Knights 16, 7 Laghi Gazzada, Nervianese e Basket Rovello 12, Team Abc Cantù 10, Virtus Cermenate 8, Fortitudo Busnago 6, Baj Arcisate 4, Carpe Diem 2.

