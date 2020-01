SOLARO – Bilancio positivo per gli Esordienti 2007 gialli dell’Universal Solaro al triangolare con Lecco e Renate che è andato in scnea lo scorso fine settimana al centro sportivo di via Berlinguer a Solaro. Ecco i risultati: Universal Solaro-Lecco 1-1, Lecco-Renate 1-1, Universal Solaro- Renate 2-1.

Per quanto riguarda gli Allievi 2003 Regionali “Élite”: Vogherese 1919-Universal Solaro è finita 1-3. Dopo la vittoria al torneo “Palumbo” durante la pausa invernale, sono infatti arrivati tre punti d’oro per i 2003 solaresi, nella prima uscita del 2020. Per loro una lunga trasferta ed una importante vittoria. Alle spalle della prima squadra che disputa il campionato di Promozione, l’Universal Solaro vanta un ampio settore giovanile, per le cui squadre non stanno mancando le soddisfazioni, in questa stagione agonistica che è ora giunta al giro di boa.

(nelle foto: gli Esordienti 2007 dell’Universal Solaro e la squadra Allievi 2003 in azione di gioco durante le partite che sono state disputate lo scorso fine settimana)

14012020