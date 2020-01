SARONNO – Con il concerto dell’Epifania il Coro Alpe ha concluso il suo ciclo di rappresentazioni canore per le festività natalizie a cavallo tra il 2019/2020.

La rassegna dell’Epifania si è conclusa sabato 4 gennaio dopo la messa delle 20.40 celebrata da monsignor Armando Cattaneo ed animata dal coro stesso. Ospite di quest’anno nella rassegna è stato il Coro Ana Sandro Marelli di Fino Mornasco.

“Non è mancato un folto pubblico – spiegano gli organizzatori – che ci ha sostenuto in questa serata che chiude il tour de force che ha visto impegnato il Coro Alpe in ben 4 concerti in 2 settimane”. Per una stagione che si conclude c’è già la necessità di guardare avanti. La compagine canora cittadina è fin da ora impegnata nella preparazione del programma per i festeggiamenti del settantesimo anniversario della sua fondazione nel maggio 2020.

Foto alcuni momenti del concerto dell’Epifania: in grigio il coro Alpe in arancione il coro Ana Sandro Marelli di Fino Mornasco