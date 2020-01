SARONNO – E’ stato l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone a dare il benvenuto stamattina, al Palaexbo di via Piave, ai piccoli partecipanti alla Winter cup, il torneo invernale di calcio a cinque della categoria primi calci 2011 promosso da Amor sportiva e Robur Saronno.

A contendersi a coppa d’inverno saranno, oltre alle squadre saronnesi Amor sportiva e Robur Saronno, alcune delle squadre del circondario: Carcor, Cassina Rizzardi, Cogliatese e Salus.

Il clima è stato quello che ha caratterizzato tutte le passate edizioni dell’evento: grande entusiasmo e impegno dei piccoli calciatori di domani.

“E’ uno degli spettacoli migliori che si possano vedere – ha commentato Guaglianone che ha portato il saluto dell’Amministrazione agli organizzatori e alla società – bimbi che si divertono coltivando la propria passione per il calcio in una bella struttura con tante società. Un plauso ad Amor e Robur e ai loro volontari per la scelta di organizzare un momento per i giovani talenti”.

(foto: gli organizzatori ed un momento della kermesse)