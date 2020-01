CERIANO LAGHETTO – Si parlerà di “dipendenze” e dei gravi rischi ad esse correlate, soprattutto per i giovani e i giovanissimi, nell’incontro in programma stasera lunedì, alle 21 in Municipio, piazza Lombardia. L’iniziativa è promossa dallo Sportello per i diritti dei minori, nuovo servizio avviato qualche settimana fa dal Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con Teatrando Aps.

All’interno del ciclo di appuntamenti formativi denominato “Università dei genitori”, lunedì 20 gennaio si discuterà delle dipendenze ed in particolare del consumo di droga da parte di ragazzi e giovani, affrontando un tema che è purtroppo di strettissima attualità anche in questa zona. Per la serata “Conoscere e prevenire le dipendenze”, gli organizzatori si avvarranno della collaborazione dell’associazione “Dico no alla droga” con la partecipazione di Gianmarco Bizzoni. “La presenza massiccia di spacciatori nel territorio delle Groane rappresenta indubbiamente un pericolo grave per i nostri ragazzi ed è importante che accanto ad azioni di contrasto continuative nei confronti di questi venditori di morte, ci siano azioni di formazione e prevenzione rivolte in particolare alle famiglie e alla scuola” commenta l’assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo. Durante la serata verrà distribuito materiale informativo per genitori e insegnanti. La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione da inviare in anticipo a info@teatrando.lombardia.it.

