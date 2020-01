Dal Ministero 25 mila euro contro lo spaccio nelle scuole

SARONNO – Venticinque mila euro per azioni di prevenzioni e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici cittadini. E’ il contributo ottenuto dal Ministero dell’interno dal comando di polizia locale guidato dal comandante Giuseppe Sala.

“La città di Saronno – spiega Sala – è arrivata nei primi 100 (86esima per la precisione) tra i partecipanti al bando “Scuole Sicure” per la ripartizione del fondo per la sicurezza urbana ed ha ottenuto un contributo di 25 mila euro importanti per la sicurezza delle scuole sul fronte della lotta allo spaccio ma anche della sicurezza stradale”.

Diverse le azioni che il comando saronnese intende realizzare con i fondi come illustra Sala “pensiamo ad un potenziamento del sistema di videosorveglianza con nuove telecamere ma anche a controlli, anche con unità cinofile, negli istituti ma anche ad un ampliamento del nastro orario degli agenti per garantire una presenza costante degli agenti a scopo di prevenzione”.

(Foto archivio)

