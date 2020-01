CERIANO LAGHETTO – Tutto è pronto per il taglio del nastro del campo di addestramento cinofilo che è sorto a Ceriano Laghetto, a darne notizia i responsabili della Unità cinofila “Tequila” di Protezione civile Fisa Busto Arsizio, della sezione di Ceriano Laghetto.

“Vi aspettiamo numerosi sabato 25 gennaio alla sezione di Ceriano Laghetto, al Villaggio Brollo nell’area cani di via Milano, per la inaugurazione del campo addestramento cinofilo di protezione civile Fisa” rilevano i volontari. Prevista la presentazione dei corsi di base e del corso per soccorritore di unità cinofila e ricerca persone in superficie “Vi aspettiamo numerosi! – dicono dal Tequila – Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3802605366 oppure contattarci via email all’indirizzo cinofilatequila@libero.it”. Per gli amanti dei cani, un nuovo punto di riferimento: i volontari non mancheranno dunque di promuovere momenti di formazione, per consentire a chi li frequenta di stare sempre meglio con i propri animali.

(foto archivio)

