Steven Zhang: il presidente dell’Inter al Mc Donald’s di Gerenzano

GERENZANO – Pranzo al Mc Donald’s di Gerenzano, si può incontrare anche Steven Zhang, il presidente dell’Inter. E’ successo a chi ci è andato ieri nel pomeriggio. Nel ristorante di via Clerici al confine con Saronno c’era infatti anche i dirigente sportivo cinese che è alla guida della società calcistica nerazzurra. E d’altra parte la “base” interista di Appiano Gentile non è certo distante da Saronno e dunque una pausa per rifocillarsi a Gerenzano senz’altro ci può stare, dall’uscita dell’autostrada si è già “sulla strada” o quasi. Insomma, una breve tappa al Mc evidentemente ci può stare: molti clienti hanno subito riconosciuto il dirigente sportivo e qualcuno si è anche “armato” di telefonino per testimoniare il momento.

Del Mc di Gerenzano si sta parlando in questi giorni nella zona per il nuovo servizio di consegne a domicilio, che è stato da poco attivato tramite Deliveroo: attraverso la app è possibile ordinare spaziando nel menù del Mc Donald’s e quindi farsi portare direttamente a casa pranzo o cena.

(foto: il presidente dell’Inter, Steven Zhang, mentre esce dal Mc Donald’s di via Clerici a Gerenzano)

22012020