Open Fiber copre quasi metà del territorio limbiatese

LIMBIATE – Sono 4mila le unità immobiliari di Limbiate che possono già attivare i servizi che garantiscono una velocità di connessione fino ad 1 Gigabit. A confermarlo è la società Open Fiber, che sta cablando con la fibra ultraveloce circa l’80% del territorio comunale.

Il progetto prevede di raggiungere complessivamente circa 11mila unità immobiliari, grazie ad un investimento di Open Fiber

pari a circa 4 milioni di euro. “L’avvio della commercializzazione per le prime 4mila case della città – spiega Emanuele Brugnano, manager della società – rappresenta il primo traguardo importante del nostro progetto. Ringrazio l’amministrazione comunale e gli uffici tecnici per il supporto e per la proficua collaborazione”.

I primi operatori interessati si stanno già muovendo per la stipula dei contratti privati e, nel frattempo, i lavori iniziati l’estate scorsa proseguono: la cablatura è realizzata ad oggi al 50% ed entro la fine del 2020 i cantieri dovrebbero essere chiusi e l’infrastruttura presente per 80 chilometri.

