SARONNO – Ha tentato di rubare alcuni capi d’abbigliamento ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale di piazza Libertà e quindi dai carabinieri che con il supporto della polizia locale hanno preso in consegna il trentenne straniero che giovedì pomeriggio alle 16 ha provato, senza successo, a portare all’esterno del negozio alcuni indumenti.

Il tentativo di furto con relativo fermo realizzato dalle forze dell’ordine ha suscitato non poca curiosità in corso Italia dove molti passati in sono fermati per cercare di capire cosa stesse succedendo vedendo le auto parcheggiate davanti ai portici.

Tornando al furto fallita la refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita il cui responsabile sta ora valutando se sporgere denuncia contro il ladro per l’accaduto. Come detto fermo del malvivente è stato seguito “in diretta” da molti passanti che in corso Italia si sono fermati a curiosare per cercare di capire cosa fosse successo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

25012020