SARONNO – Uomo d’esperienza, uomo d’ordine del centro campo, barriera davanti alla difesa… e anche cannoniere: stiamo parlando di Ivan Appella, che ha firmato anche il gol-partita del Fbc Saronno nel derby della domenica pomeriggio contro la Salus Turate. Tre punti pesantissimi per la classifica, con Appella che non sbaglia mai dal dischetto.

“Sono contento di essere tornato al gol – le parole di Appella a fine gara – anche e soprattutto perchè si è rivelato così “pesante”. Guardando, all’inizio, la partita dalla panchina, è stata una occasione per focalizzarsi su quel che magari non va. Ho visto qualcosa da migliorare con i compagni, già durante la prossima settimana. In generale, dobbiamo essere più bravi a costruire la fase offensiva, anche verticalizzando di più il gioco”. Su ilSaronno anche le interviste al debuttante Claudio Carrafiello, all’allenatore di casa Gianpaolo Chiodini ed al tecnico ospite, Danilo Spada.

Matteo Romanò

(foto: il Fbc Saronno in campo domenica pomeriggio al Colombo Gianetti contro la Salus Turate)

26012020