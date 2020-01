SARONNO – Ancora un derby in Prima categoria, si affrontano domenica pomeriggio, inizio alle 14.30, Fbc Saronno-Salus Turate. Si gioca allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro a cura di Alessio Ronchi.



Arbitro Karim El Kacmi El Bakkali di Milano. E’ un appuntamento al quale il Saronno arriva dopo essere posto sulla scia delle capoliste Lentatese e Rovellasca, e con l’obiettivo di una vittoria per ridurre ulteriormente lo svantaggio. L’allenatore Gianpaolo Chiodini è alle prese con qualche giocatore acciaccato, e farà le sue scelte all’ultimo minuto. In campo dovrebbe essere anche l’ultimo acquisto dei biancocelesti, l’ex Ardor Lazzate Claudio Carrafiello, che reduce da un infortunio potrebbe però non avere nelle gambe tutti i novanta minuti. Sull’altro fronte, la Salus Turate in trasferta ha sinora raccolto pochissimo. All’andata vinse il Saronno.

Classifica: Lentatese e Rovellasca 37 punti, Bovisio Masciago 36, Guanzatese e Fbc Saronno 35, Tavernola 28, Esperia Lomazzo 21, Ardita, Salus Turate, Cerianio Laghetto, Menaggio e Faloppiese 20, Portichetto 19, Montesolaro 12, Hf 11, Real 6.

