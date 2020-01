SARONNO – L’assessore comunale allo Sport, Gianpietro Guaglianone, a 360 gradi, ai microfoni dell’emittente comunitaria saronnese, Radiorizzonti Fm 88, durante il programma del lunedì mattina, “Match point” condotto da Agostino Masini e Paolo Renoldi. Sono stati toccati tutti i temi dello sport cittadino, dai lavori di risistemazione dello stadio Colombo Gianetti” di via Biffi – in dirittura d’arrivo quelli del complesso della tribuna centrale, prossimo step pensare anche alla gradinata scoperta – al Paladozio dove dopo dieci anni è stato chiuso il “cantiere” e quindi la struttura è stata ufficialmente omologata, anche se già si pensa a migliorie. E Guaglianone ha parlato delle opere che hanno riguardato altre strutture, come il palasport “Aldo Moro” di viale Santuario.

Non è mancata una chiacchierata sui risultati sportivi del Fbc Saronno ed in particolare del successo di domenica nel derby contro la Salus Turate nel campionato di Prima categoria, come sempre anche l’assessore era in tribuna per la partita.

