SARONNO – Terza amichevole pre-stagionale, dopo quelle con Varese e Pro Azzurra Mozzate, per il Fbc Saronno di mister Niccolò Taroni (Promozione) che si confronta con il Rovellasca.

“La gara – fanno sapere dal Fbc Saronno – sarà giocata allo stadio di Lazzate, “Gianni Brera” di via Laratta, con fischio d’inizio alle 19. Ingresso con mascherina e green pass”.

Per la formazione saronese del presidente Simone Sartori e del patron Paolo Galli una occasione di mettersi alla prova contro la compagine comasca, che mira a ben figurare nel campionato di Prima categoria. Per gli “amaretti” un’altra tappa di avvicinamento alla stagione ufficiale. Sono stati appena annunciati i calendari e domenica 19 settembre il Saronno debutterà in trasferta contro la Solbiatese, l’annata ufficiale propone subito uno scontro diretto fra due delle possibili candidate al primo posto.