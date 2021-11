x

SARONNO – Oggi le ultime verifiche e sistemazioni del prato, ma tutto è pronto per il ritorno del Fbc Saronno allo stadio comunale”, Colombo Gianetti” di via Biffi, domenica.

Un inizio travagliato per il Fbc Saronno, e per lo stadio di Saronno in questa stagione calcistica. “Bruciato” durante l’estate per un malfunzionamento del sistema di irrigazione, il campo è stato completamente rifatto a settembre, ma poi è stato invaso dai lumbrichi. Necessario un nuovo stop e nuove “cure” che ora sembrano avere dato l’esito sperato. Il terreno risulta agibile, e se non ci saranno sorprese dell’ultima ora, domenica alle 14.30 la gara della decima giornata di Promozione si potrà giocare regolarmente al Colombo Gianetti dove i biancocelesti di mister Niccolò Taroni se la vedranno con l’abbordabile Union Villa Cassano già battuta in Coppa Italia.

(foto: una immagine dello stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno. Il problema della invasione di lombrichi sembra essere stato risolto)

