Biblioteca, “questa mi mancava”: Amadio è incredulo

SARONNO – “Questa mi mancava…” Inizia così l’intervento di Luca Amadio della lista civica Obiettivo Saronno sul tema più discusso del momento in città.

Ricorda Amadio: “Il nostro sindaco Alessandro Fagioli sostiene che “siccome il 33 per cento degli utenti che frequentano la biblioteca civica di viale Santuario non sono saronnesi, bisognerà fare dei ragionamenti sulle modalità di accesso alla biblioteca”. Signor sindaco, perchè non propone anche dogane ai confini saronnesi, dazi per chi acquista in Saronno ma risiede in altre città, spese maggiori per i non residenti che si fanno curare nell’ospedale cittadino… Personalmente sono sconvolto nel sentire tale affermazione…e la Giunta comunale in silenzio…”

29012020