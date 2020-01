Festa della famiglia a Saronno: maxi tavolata alla Regina Pacis

SARONNO – Bandierine colorate nel maxi salone, lunghe tavolate e una foto ricordo con il vicario don Denis Piccinato e tanti giovani. Così domenica nella parrocchia della Regina Pacis si è festeggiata con un pranzo comunitario la festa della famiglia. Una ricorrenza celebrata in tutte le parrocchie saronnesi con un festeggiamento speciale per le coppie che hanno festeggiato uno speciale anniversario. I contenuti della ricorrenza sono stati rimarcati dal prevosto monsignor Armando Cattaneo: “Il modello familiare del Vangelo è la famiglia che custodisce, con gioia intima, la grazia dell’amore. E la Chiesa, per essere credibile, sempre più dovrà valorizzare questo carisma degli sposi, per viversi essa stessa come famiglia amorosa che realizza una pastorale di misericordia”. Tornando alla Regina Pacis, la comunità di via Roma, ha festeggiato le proprie famiglie con un grande pranzo a cui i commensali hanno partecipato portando piatti che poi sono stati divisi tra tutti i presenti.