SARONNO – Stress, sovraccarico di impegni, richieste sempre più pressanti, tempi contingentati: tutti noi viviamo oggi nella nostra quotidianità degli stati ansiosi.

Quando l’ansia da fisiologica e gestibile con un sano relax diventa una presenza troppo ingombrante nella nostra vita e si traduce a volte in attacchi di panico è necessario intervenire.

Asvap4, storica associazione saronnese attiva nell’ambito della salute mentale da oltre 25 anni, ha deciso di fornire una risposta adeguata e moderna a tutti coloro che soffrono di disturbi d’ansia e attacchi di panico.

Da qualche tempo ha attivato nella sua sede di via San Giuseppe 36 a Saronno dei percorsi terapeutici di gruppo dove capire meglio il funzionamento dell’ansia e il suo circolo vizioso e imparare a gestire gli attacchi di panico.

I percorsi si snodano in 10 incontri (in genere il sabato mattina) che permetteranno a tutti i partecipanti di acquisire una cassetta degli attrezzi per affrontare in autonomia ogni difficoltà.

“Accedere ai percorsi è molto semplice: è sufficiente una telefonata al numero 3394783766 per fissare un colloquio conoscitivo e iscriversi al primo gruppo in partenza” afferma Michela Darò presidente dell’associazione “Siamo molto soddisfatti di questo percorso: negli incontri di follow up che vengono organizzati dopo qualche tempo dalla conclusione dei 10 incontri in programma abbiamo verificato l’efficacia della nostra proposta. Tutti i partecipanti affermano che la cassetta degli attrezzi di cui li abbiamo dotati è utile e ha contribuito a migliorare la loro qualità di vita.”

Tra i servizi Asvap4 figurano anche i gruppi di Auto Mutuo Aiuto per i famigliari di persone con disagio psichico che si riuniscono con cadenza quindicinale il venerdì sera e da venerdì 24 gennaio anche lo Sportello Informativo e di orientamento in tema di salute mentale. Lo Sportello è aperto tutti i venerdì mattina, dalle 10alle 12 , nella sede del Comune di Saronno in Piazza della Repubblica, 7.

Per conoscere tutti le opportunità di Asvap4, si invita a navigare il sito www.asvap4.it o a recarsi presso la sede di via San Giuseppe, 36 a Saronno il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

(una foto dell’inaugurazione dello sportello Asvap)

28012020